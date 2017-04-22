Kırklareli'nde, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" konulu program düzenlendi.



Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Kırklareli Valisi Esengül Civelek, burada yaptığı konuşmada, Kutlu Doğum Haftası'nın İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.



İnsanlık için en güzel örneğin Sevgili Peygamber olduğunu belirten Vali Civelek, Peygamberi çok iyi anlamaları gerektiğini söyledi.



Tüm insanların Peygamberin hayatını örnek alması gerektiğini bildiren Civelek, "İyi bir insan, erdemli bir insan olabilmek için önce nefsimizi terbiye etmek gerekiyor. Bizler, başkalarının hak ve hukukuna saygı göstermeliyiz. Bizlere güven duyulmasını sağlayacak hal, tavır ve davranış içerisinde olalım. Rabbim bizleri mesut eylesin." şeklinde konuştu.



Kırklareli İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ise, Kutlu Doğum Haftası'nın tüm dünyaya huzur getirmesi dileğinde bulunarak, Hazreti Peygamberi örnek alarak, millet olmanın sevincinin yaşanması gerektiğini dile getirdi.



Konuşmaların ardından Grup Tekbir ilahiler seslendirdi.



Program, katılımcılara karanfil dağıtılmasıyla sona erdi.