Akseki Müftülüğü "Kutlu Doğum Haftası" etkinlikleri kapsamında "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans düzenledi.



Belediye Kültür Salonunda gerçekleşen konferans, İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.



Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Çeker, konferansta yaptığı konuşmada, güven toplumuna giden yolun Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber'e tabi olmaktan geçtiğini belirtti.



Hz. Muhammed ve Hz. Muhammed'in oluşturduğu güven toplumunun temel özelliklerinden bahseden Çeker, Hz. Peygamber'i güvenilir kılan şeyin söz ve akitle alakalı olduğunu dile getirdi.



Prof. Dr. Çeker, İslam'ın insanın güvende olması için canını, aklını, neslini korumayı emrettiğini belirterek, Hz. Peygambere tabi olunması ve onu örnek alarak sorunların çözülmesi gerektiğine işaret etti.





Konferansa, Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, kamu kurumlarının müdürleri ile davetliler katıldı.