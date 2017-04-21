Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal Müdürlüğü kadınlar için "Kutlu Doğum Haftası" programı düzenledi.



Hersan Mahallesi'ndeki Toplum Destek Merkezi'nde düzenlenen program, kadınlardan yoğun ilgi gördü.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, hadisler eşliğinde Hz. Muhammed'in (S.A.V) hayatını anlatan slayt gösterisi sunuldu.



İlahilerin de okunduğu salonda, kreş öğrencileri tarafından bir de gösteri yapıldı.



Programın sonunda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri katılımcılara ikramda bulundu.