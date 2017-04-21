Siirt İl Müftüsü Faruk Arvas Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğum günü olan 20 Nisan'da doğan 6 bebeğe çeyrek altın taktı.



Kutlu Doğum Haftası nedeniyle Siirt Devlet Hastanesinde düzenlenen etkinliğe İl Müftüsü Faruk Arvas, Vali Mustafa Tutulmaz'ın eşi Fatma Tutulmaz ile müftülük görevlileri katıldı.



Fatma Tutulmaz törende, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle bir araya geldiklerini söyledi.



İnsanların Peygamber Efendimizin yaşantısını, ümmet olma bilincini daha iyi anlamaları için güzel bir hafta olduğunu kaydeden Tutulmaz, "Bu etkinliklerimizle inşallah daha çok kitleye ulaşılır ve bu bilince varırlar. Bu etkinliğe vesile olan müftülük, hastane çalışanları ve sponsor şirkete ayrı ayrı teşekkür ederim." dedi.





Hz. Muhammed'in (S.A.V) dünyayı 20 Nisan tarihinde teşrif ettiğinden dolayı bugünü özel olarak seçtiklerini belirten İl Müftüsü Arvas da Kutlu Doğum Haftasının anısına, son 24 saat içerisinde doğan ilk 6 bebeğe çeyrek altın hediye ettiklerini söyledi.





Arvas, bebeklerin ailelerine "Allah analı, babalı, imanlı, Kur'anlı büyütsün. Vatana, millete hayırlı evlatlar olsun niyazıyla onları tebrik etmeye geldik. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diyerek bebeklerin kulaklarına ezan ve kamet okudu.



Ailelerin teklifi üzerine, bebeklere Fatma, Mustafa, Ahmet, Muhammed, Yusuf ve Ayşe isimleri verildi.



Etkinlik, hastane çalışanlarına Hz. Muhammed'in (S.A.V) hayatını anlatan kitap ve gül hediye edilmesiyle son buldu.