Kutlu Doğum Haftası

Beyşehir İlçe Müftülüğü tarafından ilçedeki tarihi Eşrefoğlu Camisi'nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.



Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ve İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu'nun da katıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Program sabah namazı çıkışında gelen cemaate Beyşehir Belediyesinin ikram çeşmesinden akan sıcak süt servis edildi.



Başkan Özaltun ve Müftü Çelikoğlu cami çıkışında cemaatle bir süre sohbet etti.