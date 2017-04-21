Kutlu Doğum Haftası
Beyşehir İlçe Müftülüğü tarafından ilçedeki tarihi Eşrefoğlu Camisi'nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.
Beyşehir İlçe Müftülüğü tarafından ilçedeki tarihi Eşrefoğlu Camisi'nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.
Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ve İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu'nun da katıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Program sabah namazı çıkışında gelen cemaate Beyşehir Belediyesinin ikram çeşmesinden akan sıcak süt servis edildi.
Başkan Özaltun ve Müftü Çelikoğlu cami çıkışında cemaatle bir süre sohbet etti.