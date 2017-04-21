Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.



Azizoğlu, mesajında, güven, istikrar, huzur, rahmet, merhamet, sevgi, saygı, hoşgörü ve adalet gibi erdemli değerleri kişiliğinde toplamış olan Hazreti Peygamber Efendimizin, hayatı boyunca insanları doğruluğa, iyiliğe yardımlaşmaya teşvik ettiğini belirtti.



Kutlu Doğum Haftası'nın yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirildiğini ifade eden Azizoğlu, "Bu tür etkinliklerin, bütün insanlığa kardeşlik, birlik, beraberlik, rahmet, merhamet, hoşgörü, barış, karşılıklı sevgi ve saygıda buluşmasına ve O'na bağlılığın perçinleşmesine vesile olmasını temenni ediyorum."



Azizoğlu, Kutlu Doğum Haftası'nın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlı ve uğurlu olması dileğinde bulundu.