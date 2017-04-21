Kale ilçesinde Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla program düzenlendi.



Kale İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programa, İlçe Kaymakamı Mehmet Güder, Belediye Başkanı Cemal Akdemir, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Ahmet Oğuz, İnönü Üniversitesi Turizm Meslek Yüksekokul Müdiresi Yr.Doç. Ayda Gök, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.



Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan İlçe Müftüsü Abdullah Bekiroğlu, ışık saçan kandilin yanmaya başlayışının yeniden hissedileceği bir haftanın yaşandığını kaydetti.



Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Ahmet Oğuz ise bir sunum gerçekleştirdi.