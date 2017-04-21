Gercüş İlçe Müftülüğünce Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans düzenlendi.



İlçede bulunan Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda gerçekleşen programa katılan İlçe Müftüsü Ahmet Can, Kutlu Doğum Haftası'nın 1989 yılından beri kutlandığını hatırlattı.



Bu yılki ana temasının "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" olduğunu dile getiren Can, "Hazreti Peygamberimizin hayatının insanların gönlünde yer etmesi ve ahlakının insanlarda yer bulması amacıyla 1989 yılından bu yana anlatılmakta, dersler çıkarılmakta ve insanlar onun ahlakını kendi hayatlarında tatbik etmektedir." dedi.



Programda, Yrd. Doç. Dr. Davut Okçu katılımcılara Hazreti Muhammed'in örnek hayatını anlattı.





Programa, Gercüş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, İlçe Emniyet Amiri Serken Küçükdoğru, AK Parti İlçe Başkanı Ali Öner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sirac Badur, Kayapınar Belde Belediye Başkanı İsmail Koruyan, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.