Kutlu Doğum Haftası

Gölyaka ilçesinde düzenlenen "Kutlu Doğum Haftası" etkinlikleri kapsamında ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Kutlu Doğum Haftası

Gölyaka ilçesinde düzenlenen "Kutlu Doğum Haftası" etkinlikleri kapsamında ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Gölyaka Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen Sakal-ı Şerif ziyareti, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Cami İmamı Abdurrahman Kıdık'ın Kur'an okuması ile başlayan ziyaret, Salat-u Selam teşrifleriyle devam etti.

Yapılan ziyaretlerin ardından Sakal-ı Şerif, Gölyaka Kız Kur'an Kursu'na ziyarete açılmak üzere gönderildi.

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