Kutlu Doğum Haftası
Gölyaka ilçesinde düzenlenen "Kutlu Doğum Haftası" etkinlikleri kapsamında ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Gölyaka ilçesinde düzenlenen "Kutlu Doğum Haftası" etkinlikleri kapsamında ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Gölyaka Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen Sakal-ı Şerif ziyareti, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
Cami İmamı Abdurrahman Kıdık'ın Kur'an okuması ile başlayan ziyaret, Salat-u Selam teşrifleriyle devam etti.
Yapılan ziyaretlerin ardından Sakal-ı Şerif, Gölyaka Kız Kur'an Kursu'na ziyarete açılmak üzere gönderildi.