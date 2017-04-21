Gölyaka ilçesinde düzenlenen "Kutlu Doğum Haftası" etkinlikleri kapsamında ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.



Gölyaka Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen Sakal-ı Şerif ziyareti, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.



Cami İmamı Abdurrahman Kıdık'ın Kur'an okuması ile başlayan ziyaret, Salat-u Selam teşrifleriyle devam etti.



Yapılan ziyaretlerin ardından Sakal-ı Şerif, Gölyaka Kız Kur'an Kursu'na ziyarete açılmak üzere gönderildi.