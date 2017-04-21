Kutlu Doğum Haftası
Kutlu Doğum Haftası nedeniyle Artvin il Müftülüğünce "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" temalı konferans düzenlendi.
Kutlu Doğum Haftası nedeniyle Artvin il Müftülüğünce "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" temalı konferans düzenlendi.
Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansa, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, İl Müftüsü Kemal Uçkun, bazı daire, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.
Etkinlik, Oruçlu Köyü Cami İmam Hatibi Cihat Çelik'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" adlı sinevizyon izletildi.
İl Müftüsü Kemal Uçkun'un açış konuşmasını yaptığı konferans öncesinde, Artvin İl Müftülüğü ilahi grubundan ilahi ve kasideler dinlendi.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ayık, "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferansı sundu.
Konferansın ardından Prof. Dr. Hasan Ayık'a günün anısına Artvin Valisi Ömer Doğanay tablo hediye etti.
İl Müftülüğünce katılımcılara gül takdim edilmesinin ardından program sona erdi.