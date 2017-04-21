Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Özbağ beldesindeki Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Özbağ Beldesi Helvacılar Büyük Cami'de düzenlenen programda konuşan Şentürk, "Hz. Peygamberi her geçen gün daha da özlüyoruz. O mübarek kula ne kadar dua etsek, ne kadar selam göndersek azdır. İnşallah bizlerin şefaatçisi olur. Özbağ'da Kutlu Doğum Haftası nedeniyle yapılan bu program da birlikteyiz ve her zaman rahmet peygamberine dualar edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Vali Şentürk, vatandaşlarla sohbet ederek, onların talep ve isteklerini dinledi.