Tokat'ın Turhal ilçesinde Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla vatandaşlara yemek ikram edildi.



Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Yıldızkent Camisi Derneği tarafından Yıldızkent Camisi avlusunda cuma namazı sonrası cami cemaati ve vatandaşlara yemek dağıtıldı.



Dernek Başkanı Haşmet Arslan, yaptığı açıklamada, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla camilerinde yemek verdiklerini ifade ederek, "Özellikle mahallemiz sakinleri yemek konusunda maddi ve manevi destek verdiler. Gelen misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun herkesten. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu hizmeti sunmaya devam edeceğiz." dedi.