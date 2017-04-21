Batman'da Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" temalı etkinlik düzenlendi





İl Müftülüğü tarafından Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.





Batman Valisi Ahmet Deniz, güvensizliğin had safhada olduğu bir çağda yaşadıklarını söyledi.



Kan ve gözyaşının alıp başını yürüdüğünü vurgulayan Deniz, "Artık dünyanın hiçbir yeri güvenli değil. Ne Londra'sı, ne Madrid'i, ne Moskova'sı. Bunu da maalesef birileri İslam ile özdeşleştiriyor. Medeni dediğimiz, medeniyeti inşa ettiğini söyleyen ülkeler maalesef bu terörün müsebbibini de İslam dünyası olarak gösteriyor. Bu tam bir İslam'ı ötekileştirme, küçümseme, İslam'ı şiddetle anma projesidir." ifadelerini kullandı.



İl Müftüsü Turgut Erhan ise insanlığın bir güven bunalımı yaşadığını ifade etti. 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle toplumsal güvenin zedelenip, dine güvenin yara aldığını belirten Erhan, şunları söyledi:



"FETÖ/PDY gibi maalesef dini istismar ederek toplumu Allah ile aldatanlar bütün güvenlerin, emniyetlerin kaynağı olan din güvenliğinin zedelenmesine en büyük darbeyi vuran ihanet şebekeleridir. Bir tarafta fitne, ihanet, terör örgütü diğer tarafta iftira, yalan, karalama kampanyaları maalesef Müslümanları kasıp kavuruyor."



Erhan, Müslümanların bugün küfrün karşısında tek ses, hain ve hainlerin karşısında tek yürek, zalimin karşısında yek vücut olması gerektiğini aktardı.



Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zekeriyya Güler, konferans verdi.





Program, slayt gösterimi ve İl Müftülüğü İlahi Grubu tarafından seslendirilen kaside ve ilahilerle sona erdi.