Kutlu Doğum Haftası

Dinar İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans gerçekleştirildi.



Park Ala Toplantı ve Seminer Salonu'nda yapılan etkinlik Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı, daha sonra Dinar İlçe Müftülüğü ilahi gurubu tarafından ilahi dinletisi yapıldı.



Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, "Güven, birine veya bir şeye bel bağlama, kişinin kendisine duyduğu itimat, cesaret, yüreklilik ve emniyet anlamına gelir. Güven, korku ve kuşku duygusundan uzak, inanma ve bağlanma duygusudur. İman, emanet ve emniyet kelimeleri aynı kökten gelir. İman, yüce Allah'a inanmak suretiyle emniyette olmak demektir." diye konuştu.



Dinar İlçe Müftüsü Şahin Yaşar da "Tüm insanlığa kurtarıcı olarak gönderilen Peygamber Efendimiz bizlere sevgiyi, kardeşliği, insanlara iyilik yapmayı, ahlaklı ve dürüst olmayı, adaletli davranmayı öğütledi." dedi.