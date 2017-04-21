Karapınar İlçe Müftülüğü, Kutlu Doğum haftası nedeniyle "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" konulu bir konferans düzenledi.



Belediyenin düğün salonunda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.



Konferansa konuşmacı olarak katılan Çukurova İlçe Müftüsü Hüseyin Gün, toplumda güvenin azaldığını, baba ile oğulun bile birbirine itimat etmediğini söyledi.



Hazreti Peygamberin yolundan gidilmesi ile tüm bunların hızla aşılacağını ifade eden Gün şunları kaydetti:



"Peygamber Efendimizin getirmiş olduğu ilahi mesajlarına ihtiyacımız var. Varlık alemlerinin en saygını insandır. İnsan yeryüzünün halifesi kılınmış. Gökte ve yerdeki her şey onun hizmetine sunulmuştur. İnsanın dünyaya gönderilişi imtihandır. İnsanoğlu taşıdığı emanetin farkında olmadığı gibi yaşadığı dünyayı da yaşanılmaz hale getirmiş durumda."