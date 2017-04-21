Akçakale ilçesinde, Kutlu Doğum Haftası kapsamında 5 bin kişiye pilav ikram edildi.



Akçakale Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, merkez camilerde cuma namazı sonrası vatandaşlara pilav dağıtıldı.



Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, bu mübarek haftanın tüm İslam coğrafyasına huzur getirmesini temenni etti.



Pilav dağıtımında emeği geçen personele teşekkür eden Ayhan, şöyle konuştu:



"Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in doğum günü sebebiyle bizler de Akçakale Belediyesi olarak bugün cuma namazı sonrası merkez camilerimizde yaklaşık 5 bin hemşehrimize kutlu doğum pilavı ikram ettik. Bu mübarek üç aylar yüzü suyu hürmetine temenni ediyoruz ki huzur hakim olur. Birlik beraberliğimiz daim olur."



Vatandaşlar da etkinliği düzenleyen Akçakale Belediyesi'ne teşekkür etti.