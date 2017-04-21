Kutlu Doğum Haftası
Gümüşhane'de Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrenciler Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikti.
Gümüşhane'de Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrenciler Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikti.
Akçakale'deki KYK Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, kendi adlarına 150 fidan dikti.
Fidan dikiminin ardından Gümüşhane İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından dua yapıldı.
Etkinliğe, Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Mücahit Atalay, İl Müftüsü Ercan Aksu ve Orman İşletme Müdürü Orhan Şen ve öğrenciler katıldı.
Faaliyet sonrası katılımcılara çiğ köfte ve ayran ikram edildi.