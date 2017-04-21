Kutlu Doğum Haftası
Keban ilçesinde Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Keban ilçesinde Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen ve ilçede bulunan kapalı spor salonunda "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" konulu program düzenlendi. Kutlu Doğum Haftası programına katılan dinleyicilere kapı girişlerinde, gül ve kitap hediye edildi.
Program, Keban Müftlüğü personeli Fatih Yüksel'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Keban Müftü Vekili Serkan Cihangir, Peygamber Efendimiz'in kendilerine bir Müslümanı münafıktan ayıran en önemli özelliklerden birinin emanete riayet etmek olduğunu belirttiğini söyledi.
Cihangir, "Gördüğümüz gibi Efendimizin en önemli hedefi emin ve güvenilir insanlar, emin ve güvenilir toplum ve herkesin tam bir emniyet içerisinde olduğu bir dünya sistemidir. Öyleyse bu kutlu doğum vesilesiyle bir daha söylemek gerekir ki herkes birbirine emanet yeni yetişen nesiller, engelliler ve dünya bizlere emanet. Allah bizleri emanete riayet edenlerden eylesin. Unutmayalım ki efendimiz şöyle buyurur 'Emanetin zayi olduğu gün kıyameti bekleyin." diye konuştu.
Elazığ İl Müftülüğü Vaizi Turgut Tunç,"Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans verdi.
Peygamber konulu sinevizyon ve öğrencilerin ilahilerinden sonra program sona erdi.
Programa, Keban Kaymakamı Hayrettin Baskın, İlçe Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Keban Savcısı Ahmet Gül, Keban Hakimi Ömer Yoldaş, İlçe Emniyet Müdürü Recep Yeşil, Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül, AK Parti Keban İlçe Başkanı Ömer Kaya, Memur-Sen Elazığ İl Başkanı İbrahim Bahşi, Diyanet-Sen Elazığ İl Başkanı Murat Ergen, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.