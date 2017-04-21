MALATYA (AA) – Malatya'nın Darende ilçesinde "Kutlu Doğum Haftası" kapsamında "Mümin Güvenen ve Güvenilendir" başlıklı konferans gerçekleştirildi.



Darende Müftülüğü tarafından Esnaf Kefalet Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa, Belediye Başkan Vekili Murat Doğan, daire amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Program, Somuncu Baba Camisi imam hatiplerinden Mustafa Baş tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ile başladı.



Programın açılışında konuşan İlçe Müftüsü Ahmet Varol, Kutlu Doğum Haftası'nın Hazreti Muhammed'i anmak, anlamak, rehber edinmek ve onun yolundan gitmek temennisiyle yapıldığını belirterek, katılımcılara ve etkinliğin gerçekleşmesinde emeği bulunan herkese teşekkür etti.



Panelist olarak etkinliğe katılan Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen de bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığının "Mümin güvenen ve güvenilendir" temasını işlediğini söyledi.



Milletimizin tarih boyunca Peygamberimize başka bir sevgi, sevda ve aşkla bağlandığını anlatan Çimen, "Biz millet olarak Resul'ü Ekrem'i başka sevmişiz. Millet olarak bizim Muhammed Mustafa'ya olan aşkımız, sevdamız, sevgimiz sonsuz. Türkülerimizde, ilahilerimizde, kasidelerimizde, edebiyatımızın her satırında biz Muhammed Mustafa aşkını terennüm etmişiz. Fuzulimiz Anadolu topraklarının şekillendiğini dahi Peygamber sevgisiyle izah etmiş. Fırat ve Dicle'nin deli deli akışını tasvir ederken bir an önce Arabistan sahralarına ulaşıp sevgililer sevgilisi Muhammed Mustafa'nın ayaklarının değdiği o kum tanelerine değmek için deli deli aktığını söylemiştir." dedi.



Daha sonra ilçede görev yapan din görevlileri tarafından kurulan ilahi grubu, çeşitli ilahiler seslendirdi.



Panel sonunda Müftü Varol, Çimen ve misafirlere gül verdi.