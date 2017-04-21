Kırşehir'de, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla düzenlenen kitap okuma, nat-ı şerif, hadis ezberleme, şiir okuma ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren 186 öğrenciye ödülleri verildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Kırşehir Valisi Necati Şentürk, bu yarışmaları düzenlemekteki amaçlarının çocuklarda zaten var olan dini bilgilerin kalıcı hale getirilmesi olduğunu belirterek, "Allah'a inanmak peygamberimize inanmaktan geçer, Allah'a itaat etmek peygamberimize itaat etmekten geçer, Allah'ı sevmek peygamberimizi sevmekten geçer. Hazreti Muhammed'i özlemle anıyoruz." ifadelerini kullandı.



Konuşmanın ardından dereceye giren 186 öğrenciye, başarı belgeleri ve altınları, Vali Şentürk, Kırşehir Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz ve Kırşehir Müftüsü Osman Arslan tarafından takdim edildi.