Ulaş ilçesinde Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla program düzenlendi.



Ulaş İmam Hatip Ortaokulu tarafından okulun konferans salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Okul Müdürü Seyit Oğuskan yaptığı konuşmada, Kutlu Doğum Haftasının bütün insanlığın merhametle onarılmasına vesile olmasını temenni etti.



Programda öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu. Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, şiir okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verdi.



Programa Ulaş Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan, İlçe Emniyet Amir vekili Abdulkadir Akkaya, Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Çezik, kurum amirleri, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.