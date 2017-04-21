Güroymak ilçesinde, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla program düzenlenecek.



Peygamber Sevdalıları Platformu İlçe Koordinatörü Fikret Akan, yaptığı açıklamada, yarın Güroymak Öğretmenevi arkasındaki parkta düzenlenecek olan "Eşsiz Önder Hz. Muhammed" konulu programa vatandaşları davet etti.



Akan, programda, Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunacağını belirterek, etkinliğin tanıtılması için ilçeye pankart astıklarını ve broşür dağıttıklarını kaydetti.