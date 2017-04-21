Havsa ilçesinde, Kutlu Doğum Haftası programı düzenlendi.



Havsa Kaymakamı Yunus Ataman, Havsa Spor Salonu'nda gerçekleşen programda yaptığı konuşmada, insanların hayatındaki istikametlerini Hz. Peygamber'in örnek hayatından feyz alarak çizmeleri gerektiğini vurguladı.



İlçe Müftüsü Hayrullah Balta ise, bu yılki temanın "Hazreti Muhammed, huzur ve güven toplumu" olduğunu anımsattı.



Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Necdet Ünal da, Hazreti Muhammed'in örnek hayatını anlattı.



Hafta dolayısıyla düzenlenen okullar arası şiir ve kompozisyon yarışmasında

dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Program, kaside dinletisi ve Kutlu Doğum

Aş'ı ikramı ile sona erdi.