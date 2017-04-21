Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hacı Asım Akgül, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Çatak Devlet Hastanesi'ndeki hastaları ziyaret ederek gül ve kitap hediye etti.



Kaymakam Akgül, hastalarla bir süre sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.



Daha sora hastalara gül ve kitap hediye eden Akgül, Kutlu Doğum Haftası'nın büyük önem taşıdığını söyledi.



Akgül, şöyle konuştu:



"Kutlu Doğum Haftası denildiğinde, Hazreti Peygamberi anmak, onu anlamak, onun temsil ettiği değerlerin bütününü tanımak ve hayatımızda uygulayabilmek çabası akla gelir. Nitekim Peygamber efendimiz hasta ziyaretine büyük önem vermekteydi. Bizler de bu vesileyle hastaların, refakatçilerin ve hastane çalışanlarının Kutlu Doğum Haftası'nı tebrik ediyoruz. Yatan tüm hastalara acil şifa diliyor, hastaların dualarının kabul olması vesilesiyle onlardan hayır duaları bekliyoruz."