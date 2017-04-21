Söğüt ilçesinde, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans düzenlendi.



İlçe Müftülüğü tarafından, Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanı Dr. Faruk Görgülü, Kutlu Doğumların, birlikte, kardeşçe ve dostça bir arada olmalarını sağlayan çok önemli günler olduğunu ifade etti.



"Bir toplumun güven toplumu olabilmesi için o toplumun insanları arasında sevginin, kardeşliğin, paylaşmanın, hoşgörünün, samimiyetin olması lazımdır." diyen Görgülü, şöyle konuştu:



"Adaletin, hakkın, duyarlılığın, dürüstlüğün olabilmesi elzemdir. Eğer biz birbirimize karşı sadakati, dürüstlüğü yitirirsek, birbirimize karşı çok rahat biçimde yalan eylemlerde bulunursak o zaman birbirimize karşı nasıl güvenebileceğiz? Oysa ki bize, çocuklarımızı sevmeyi, dost olmayı, işimizi sevmeyi, adaletli olmayı, yetimin başını okşamayı, hatta bize bu kainata hangi gözle bakacağımızı bile Sevgili Peygamberimiz göstermiştir. O'nun hayatı bize ışık olmuştur."



Konuşmaların ardından program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve sinevizyon gösterisi ile sona erdi.



Etkinliğe, Söğüt Kaymakamı Berkan Sönmezay, İlçe Müftüsü Mehmet Ali Bal, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.