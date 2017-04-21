Kutlu Doğum Haftası
Sandıklı ilçesi Bekteş Köyü Muhtarlığı ve köy halkı tarafından geleneksel hale getirilen Kutlu Doğum Haftası kutlama programının bu yıl 11'incisi düzenlendi.
Sandıklı ilçesi Bekteş Köyü Muhtarlığı ve köy halkı tarafından geleneksel hale getirilen Kutlu Doğum Haftası kutlama programının bu yıl 11'incisi düzenlendi.
Bekteş Köyü İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen programda okunan Mevlid-i Şerif ve yapılan duaların ardından misafirlere yemek ikram edildi.
Köy Muhtarı Mehmet Bayar, program kapsamında birlik ve beraberliğin sağlandığını, komşu köy ve Sandıklı'dan gelen misafirlerin birbiriyle tanıştığını söyledi.