Sandıklı ilçesi Bekteş Köyü Muhtarlığı ve köy halkı tarafından geleneksel hale getirilen Kutlu Doğum Haftası kutlama programının bu yıl 11'incisi düzenlendi.



Bekteş Köyü İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen programda okunan Mevlid-i Şerif ve yapılan duaların ardından misafirlere yemek ikram edildi.



Köy Muhtarı Mehmet Bayar, program kapsamında birlik ve beraberliğin sağlandığını, komşu köy ve Sandıklı'dan gelen misafirlerin birbiriyle tanıştığını söyledi.