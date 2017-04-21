Babaeski ilçesinde, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



İlçe Müftülüğü ile Diyanet Vakfı Babaeski Şubesi işbirliğiyle 100. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.



İlçe Müftüsü Mehmet Şimşekoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Hazreti Peygamber'i anlamanın ve anmanın önemli olduğunu söyledi.



İnsanlığın giderek bireysel benliklerine, çıkar ve hazza dayanan bir hayata yöneldiği aktaran Şimşekoğlu, insan hayatını güzel değerlerle inşa edebilmek için Hazreti Peygamber'in güzel ahlakına ve yol göstericiliğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.



Kutlu Doğum Haftası'nın, birlik, barış ve esenlik içinde yaşamanın gerekliliğini daha iyi anlamayı sağlayan en güzel etkenlerden biri olduğunu ifade eden Şimşekoğlu, şöyle konuştu:



"Hiç şüphesiz insanlığın giderek bireysel benliklerine, çıkar ve hazza dayanan bir hayata yöneldiği böyle bir ortamda, hayatımızı güzel değerlerle inşa edebilmek için Peygamber Efendimizin güzel ahlakına, yol göstericiliğine her zamankinden çok ihtiyacımız vardır. Kutlu Doğum Haftası, sevgili Peygamberimizin gönülleri sevgiyle birleştiren çağrısına kulak vermemize, birlik, barış ve esenlik içinde yaşamanın gerekliliğini daha iyi anlamamızı sağlayan en güzel etkendir."



Etkinlikte, Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi korosu ilahiler seslendirirken, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi mehteran takımı da gösterilerde bulundu.



Etkinliğe, Babaeski Kaymakamı Tarkan Keskin, Belediye Başkanı Abdullah Hacı, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Hakverdi, Kırklareli İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve vatandaşlar katıldı.