Kırklareli Valisi Esengül Civelek, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ı makamında kabul etti.



Vali Civelek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kutlu Doğum Haftası'nın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.



Müftü Demirtaş ise, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Civelek'e bilgiler verdi.



Hazreti Peygamber'i çok iyi anlamak gerektiğini belirten Demirtaş, Türk milletinin tarih boyunca Peygamberine başka bir sevgi, sevda ve aşkla bağlandığını söyledi.