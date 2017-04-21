Cizre'de, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla program düzenlendi.



Cizre İlçe Müftülüğünce Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Nuh Nebi Camisi'nde organize edilen mevlit ve kutlama programına ilçe sakinleri akın etti.



Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.



İlçe Müftüsü Selahattin Yılmaz, cami ve avlusunu dolduran kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, "Biz onunla nurlandık. Getirdiği kitapla nurlandık, o ilimle aydınlandık. Onun dünyaya gelişi ile kafamızdaki karanlıklar aydınlıklara tebliğ oldu. Allah'ın izni ile Cizre İslam Peygamberi'nin nuru ile nurlanacak. Cizre Kur'an'ın aydınlığı ile aydınlanacak, aydınlanıyor. Bugün burası onu sevenlerle hınca hınç dolan bir yer." ifadelerini kullandı.



Prof. Dr. Hasan Tanrıverdi ise, Türkçe ve Kürtçe olarak "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans verdi.



Program, Mevlid-i Şerif ve Cizre Müftülüğü İlahi Grubu'nun okuduğu ilahilerle sona erdi.