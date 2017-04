Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, "Bir İngiliz projesi olarak önce Hindistan'da ortaya çıkan bir düşünceyle 'Kur'an size yeter' demeye çalışarak, bizi peygamber efendimizin sünnetinden de onun yolundan da muhabbetinden de kopartmak istiyorlar." dedi.



Dulkadiroğlu Belediyesince Kutlu Doğum Haftası kapsamında Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Şefkat Peygamberi" konulu konferans Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Kutlu Doğum Haftasının önemini anlatan Ay, Hazreti Muhammed'in alemlere rahmet olarak gönderildiğini belirtti.



"Bugün Hazreti Muhammed Mustafa'nın getirdiği tevhit ve irfan prensiplerine çok muhtacız." diyen Ay, "Bugün dünyamız bir güven, bir güvensizlik bunalımı ve sıkıntısı yaşıyor. Bugün dünyamız silahlanmak suretiyle kendisini güçlü kılmak istiyor. Bugün atılan bombalarla binlerce insan katlediliyor. Bugün zehirli gazlarla masum yavrular hayattan koparılıyor. Bugün bir zamanlar selam ve eman yurdu olan İslam coğrafyası savaşlarla anılıyor, birbirlerinin camilerini bombalayan farklı mezheplere mensup kişilerle anılıyor." ifadelerini kullandı.



Ay, bugün Bağdat'ın mahzun, Halep ve Şam'ın yerle bir edilmiş olduğunu, Kahire'nin mahkum, Filistin ile Kudüs esir bir vaziyette durduğunu kaydetti.



Bugün her zamankinden daha çok şefkat, sadakat ve rahmet peygamberi Hazreti Muhammed'in sünnetine ihtiyaç muhtaç duyulduğunu dile getiren Ay, şunları kaydetti:



"Bir İngiliz projesi olarak önce Hindistan'da ortaya çıkan bir düşünceyle 'Kur'an size yeter' demeye çalışarak, bizi peygamber efendimizin sünnetinden de onun yolundan da muhabbetinden de kopartmak istiyorlar. Sünneti devre dışı bırakmak istiyorlar. Sünnetin olmadığı bir hayatı bize telkin eden düşüncenin çeşitli versiyonları günümüze kadar geliyor."



Konuşmanın ardından Ay'a, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay tarafından Maraş işi oyma sandık hediye edildi.