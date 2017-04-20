Kutlu Doğum Haftası

Doğankent'te Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu bir konferans düzenlendi.



Doğankent Müftülüğü Personeli İsmail Taraklı, liseninin konferans salonunda gerçekleşen konferansta yaptığı konuşmada, Kutlu Doğum Haftasının birlik, barış ve esenlik içinde yaşamanın gerekliliğinin daha iyi anlaşılmasını sağlayan bir etken olduğunu söyledi.



Taraklı sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hiç şüphesiz insanlığın giderek bireysel benliklerine, çıkar ve hazza dayanan bir hayata yöneldiği böyle bir ortamda, hayatımızı güzel değerlerle inşa edebilmek için Peygamber efendimizin güzel ahlakına, yol göstericiliğine her zamankinden çok ihtiyacımız vardır.



Bu vesileyle, tüm hemşerilerimin ve İslam aleminin bu mübarek haftasını kutlar mutluluk, hayır ve esenlikler getirmesini temenni ederek, bu kutlu haftanın kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim."



Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin yanı sıra ilahiler okundu, piyes oynandı.



Programa, Doğankent Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Haşim Birol Tekin, İlçe Müftüsü Yusuf Çakır ve vatandaşlar katıldı.