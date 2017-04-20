Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Kızılcahamam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri etkinlik düzenledi.



Okulun konferans salonundaki programa, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayiki, ilçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Emniyet Müdürü Erol Dağdelen, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, öğretmen ve öğrenciler katıldı.





Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu bir konuşma yaptı.





Programda, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kutlu Doğum Haftası ile ilgili hazırlanan kısa film gösterildi.



Etkinliğin sonunda Kur'an-ı Kerim ve şiir okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle proğram sona erdi.