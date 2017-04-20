Sivas'ın Doğanşar ilçesinde Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Doğanşar Şubesi tarafından Osman Coşar toplantı salonunda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Programda "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" adlı konferansın ardından müftülük görevlileri ilahi okudu.



Konferansa Kaymakam Mustafa Serin, Belediye Başkanı Necdet Oktay, Karaman İlçe Müftüsü Recep Eren ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.