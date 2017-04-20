Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun ve Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla esnafa gül ve hadis yazılı kart dağıttı.



Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının organize ettiği Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında, Vali Köşger, Kalkınma Bakan Yardımcısı Coşkun ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Ayas, kent merkezinde esnaflara gül ve hadis yazılı kart dağıttı.



Dağıtımının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Köşger, kutlu doğumu hatırlatma, Peygamber Efendimiz'in dünyaya teşriflerinin önemini bir defa daha onlara hatırlatmak için esnafı ziyaret ettiklerini ve gül ile hadis yazılı kart dağıttıklarını söyledi.



Köşger, "Güzel bir vesile ile hemşehrilerimizle esnafımızla selamlaştık. Onların hal ve hatırlarını sorduk. Allah Peygamberimizin yolundan hiçbirimizi ayırmasın." diye konuştu.



Kalkınma Bakan Yardımcısı Coşkun ise "Rabbimizden bu mübarek günler için güzellikler ve huzur nasip etmesini diliyorum." dedi.