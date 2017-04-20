Hakkari Müftülüğü tarafından Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla program düzenlendi.





Kentteki bir halı sahada düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Programda konuşan Vali Cüneyit Orhan Toprak, "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konusunu anlatarak, bu konuda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hayatından örnekler verdi.



Toprak, şöyle konuştu:



"Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimizin doğumunu idrak etmenin sevincini, huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hz. Muhammed insanlar içinden seçilmiş, inananlara karşı çok şefkatli ve merhametli bir peygamberdir. Bundan tam 1446 yıl önce insanlık Cahiliye Devri'ni yaşıyordu. İnsanlar hak, adalet, dürüstlük gibi kavramları unutmuştu. Güçlü, zayıfı eziyordu. Kız çocuğuna sahip olmak utanç vesilesi olduğundan, kızlar diri diri toprağa gömülüyordu. 23 yıllık peygamberlik süreci sonunda, Cahiliye Devri'nin karanlık günlerinden, karıncayı bile incitmekten çekinen insanlardan oluşan saadet asrının güneşinin tüm dünyayı aydınlattığı günlere gelindiğini görüyoruz. Bu kadar kısa bir zaman diliminde bu kadar büyük değişimin mimarı, tabii ki alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'ti. Yunus Emre'nin dilindeki aşk peygamberine, Mevlana'nın dilindeki rahmet peygamberine, Ahmet Yesevi'nin dilindeki hikmet peygamberine, Hacı Bektaş-ı Veli'nin dilindeki sevgi ve şefkat peygamberine selam olsun. Peygamberimizin kutlu doğumu hepimize güzellikler getirsin."



Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi Sadi Arslan tarafından "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans verildi.



İlahilerin de seslendirildiği programda, Hakkari Müftüsü Faruk Gürbüz, Şair Dursun Ali Erzincanlı'nın "Adın Geçer" adlı şiirini okudu.



Program kapsamında, vatandaşlara dini kitaplar ve gül hediye edildi.



Programa Vali Yardımcıları Hasan Ongu ve Bekir Abacı, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.