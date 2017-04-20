Çaldıran Belediyesi tarafından Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu etkinlik düzenlendi.



Zahide Mehmet Salih Tamince Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.



Burada konuşan İlçe Kaymakamı Tekin Dundar, Hz. Muhammed'in "Mümin güvenen ve güvenilir olandır" hadis-i şerifini hatırlatarak, "Güven, İslam'ın temel direğidir. Bu şuur ve bu ahlakla yaşamımızı sürdürmeliyiz. Bunu hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz. Birbirimizle selamlaşmalıyız. Selam, kardeşlik demek, barış demektir. Güzel ilçemizin ve tüm Müslüman aleminin Kutlu Doğum Haftasını tebrik ediyorum." dedi.



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selim Aslan ise "İslam hukuku" üzerine bir konuşma yaptı.



İlahilerin seslendi·ri·lmesi·ni·n ardından, program semazen gösterisiyle devam etti.



Sakal-ı Şerif'in ziyarete açıldığı etkinlik, gül suyu ve gül lokumu dağıtılmasıyla sona erdi.