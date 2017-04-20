Kutlu Doğum Haftası

Şırnak Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" programı gerçekleştirildi.



İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Spor Salonunda düzenlenen etkinliğe katılanlara gül suyu ve 40 hadis kartelası dağıtıldı.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İl Müftüsü Ramazan Tolan, bu yıl kutlama temasının "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" olduğunu hatırlattı.



Son yıllarda ülkede yaşanan sıkıntılı dönmelerde insanların güven toplumunun farkına vardığını anlatan Tolan, İslam dininin gayesinin en üstün vasıflı, ahlaklı insanlar yetiştirmek olduğunu belirtti.



Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Hasan Tanrıverdi de H Muhammed'in hayatından örnekler vererek, güven toplumu oluşmasının detaylarını aktardı.



Tanrıverdi, "İnsanlar en çok güveni ve huzuru sever. Peygamber efendimiz de hicret etmiştir neden? Artık Mekke'de huzur ve güven olmadığı için ağlayarak hicret etmiştir. Güven ve huzurun olmadığı bir toplumda Cenab-ı Allah da yardım etmez. Uhud Savaşı buna bir ibrettir." dedi.



Programa, Vali Vekili Ali Arıkan, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M.Nuri Nas, kamu kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.