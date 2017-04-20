Besni ilçe Müftülüğünce Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.



İlçedeki Mehmet Erdemoğlu Parkında düzenlenen kampanyada, 90 ünite kan toplandı.



Program daha sonra Besni Şehit Eren Kupal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Hacı Duran'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansla devam etti.





Konferansta açılış konuşmasını yapan ilçe Müftüsü Hanifi Damar, "Peygamber efendimiz dünyaya teşrifiyle karanlık dünyamızı aydınlatmıştır. Peygamberimiz insanlığı şirk bataklığından, kula kul olmaktan kurtarmış sadece ve sadece Allah'a kul olmayı tenkit etmiştir. Allah bizleri Allah Resulünün yolundan ayırmasın." ifadelerini kullandı.



Prof. Dr. Duran ise güven kelimesinin Arapçada iman kelimesiyle aynı kökten geldiğini ve Kur'an-ı Kerim'de müminlerin aynı zamanda güvenilir insanlar olduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından Besni ilçe Müftülüğü ilahi korosu sahne alarak birbirinden çeşitli ilahileri katılımcılar için seslendirdi.



Konferansa ilçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, Besni Gönüllü Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Öncel, müftülük personelleri, kurum ve daire amirlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.