Siirt'te, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında kentte yaşayan sığınmacılar yararına yemekli program düzenlendi.



İl Müftüsü Faruk Arvas, bir lokantada düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınanlara ensar olduklarını söyledi.



Arvas, şöyle konuştu:



"Ensar muhacir şiarıyla yıllardır başta Suriye olmak üzere diğer ülkelerden Siirt'e göç edip muhacir olan kardeşlerimize evini, barkını açan, onlara maddi ve manevi destek veren Siirt halkı gerçekten bir kardeşlik şiarının numunesini sergilemiştir. Biz de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in çok önem verdiği diyaloğa, ikrama bir numune olsun diye yıllardır mültecilerimize Kutlu Doğum Haftası'nda yemek ikramımızı yapıyoruz. Bu konuda bize yardımlarını esirgemeyen Siirt Valiliğine, ana sponsorumuz Sancaklar Vakfına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."



Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Suriyeli Cadalla Abdalla Hasan ise kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı İl Müftülüğüne teşekkür etti.



Konuşmaların ardından, Suriyeli sığınmacılar tarafından ilahiler seslendirildi.



Programa, Vali Yardımcısı Yunus Koç, Belediye Başkan Yardımcısı Yener Tanık ve çok sayıda sığınmacı katıldı.