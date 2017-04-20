Afşin ilçesinde Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Afşin Belediyesi tarafından "Kutlu Doğum Hatıra Ormanı" oluşturuldu.



Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan, Atlas Dağı eteğinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bu ağaçların zaman içinde büyüyüp yeşil alan noktasında ve ağaç varlığı noktasında ilçeye değer katmasını diledi.



Hz. Peygamberin, "Kıyamet kopacağını bilseniz de elinizdeki fidanı dikiniz" ifadesini kullanan Budan, o yüzden bu işin maneviyat yönünü de çok önemsediklerini söyledi.



Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ise Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilerin, başta Kaymakamı Ali Edip Budan olmak üzere tüm daire amirleri, okul müdürleri ayrıca askerlerden destek aldıklarını söyledi.



Alanı ağaçla dolduracaklarını dile getiren Güven, "Kutlu Doğum ormanının oluşturulmasında bizimle birlikte buraya gelerek fidan dikim etkinliğine katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.



Programa, Askerlik Şubesi Başkanı Hasan Demir, İlçe Jandarma Komutanı Ali Erol, Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Sabri Türkkahraman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahir Turan, İlçe Müftüsü Yakup Yıldırım, kamu ve kurum amirleri, askeri personel, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.