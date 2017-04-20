Kutlu Doğum Haftası

Lapseki Müftülüğü tarafından Kutlu Doğum programı düzenlendi.



Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler şiir okudu ve ilahiler seslendirildi.



Programda, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Demir tarafından "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" konulu sunum yapıldı.



Etkinliğe, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Emniyet Müdürü Hakan Göç, Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Özel İdare Müdürü Ahmet Alkan, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.