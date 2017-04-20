Gölpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Kutlu Doğum Haftası kapsamında etkinlik düzenledi.



Okul Müdürü Murat Arıcan, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonundaki programda yaptığı konuşmada, Hazreti Muhammed'in (S.A.V) insanlar içinden seçilmiş, insanlara karşı çok şefkatli ve merhametli bir peygamber olduğunu söyledi.



Peygamberimizin hayatı boyunca insanları aldatmaya yönelik hiçbir iş yapmadığını belirten Arıcan, "O, hiç yalan söylememiş, insanların mallarına el uzatmamış, haksız yere cana kıymamıştır. İnsanlar hangi inançtan olursa olsun, sırf insan olduğu için değer vermiş ve her zaman affedici olmuştur." dedi.



Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi, şiir ve piyes gösterisinin ardından sona erdi.



Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ufuk Arslan, İlçe Müftüsü Mükerrem Cüre, veliler ve öğrenciler katıldı.