Kutlu Doğum Haftası

Andırın ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü tarafından Kutlu Doğum programı düzenlendi.



Şehit Yasin Höbek Yatılı Bölge Ortaokulu Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'anı Kerim tilaveti ile başladı.





Okul öğrencileri tarafından hazırlanıp sunulan programda, okulun öğrencilerinden Dilek Gökçeli, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.



Hazreti Peygamber sevgisinin önemine dikkat çeken Gökçeli, şunları kaydetti:



"Bugün bizleri bu güzel ortamda buluşturan neden, kendisini anlatmaya kelimelerin kifayetsiz kaldığı, sevgililer sevgilisine, şefkat timsaline duyduğumuz sevgi ve özlemdir. O'nu anmak için tertiplediğimiz bu program, okyanusta damla misali de olsa, kalplerimizde manevi bir uyanışın oluşmasına, Peygamberimizin sünnetinin hayatımızda yol gösteren bir kandil olmasına ve O'nun bize öğrettiği İslami prensiplerin zerrelerimize kadar hayatımıza aksederek dünya ve ahret mutluluğumuza vesile olmasını diliyorum."



Öğrenciler tarafından okunan ilahiler, şiir dinletisi, semazen gösterisi, Kutlu Doğum sinevizyonu ve tiyatro gösterisinden sonra, "Hz. Peygamber Mektup Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri, Kaymakam Haluk Koç, Belediye Başkanı Baki Tezcan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Kaya tarafından verildi.