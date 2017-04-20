Araban İlçe Müftülüğünce Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu program düzenlendi.



Araban Özel İdare Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki programa, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Nizip İlçe Müftüsü Osman Şekerci, Araban İlçe Müftüsü Abdusselam Aydın, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Abdusselam Aydın, Diyanet İşleri Başkanlığının 1989 yılından beri Hazreti Peygamber'in dünyaya geldiği haftayı Kutlu Doğum Haftası olarak kutladığını söyledi.



Aydın, her şeyin en iyisini ve güzelini Hazreti Peygamber'den öğrendiklerini kaydetti.



Daha sonra Osman Şekerci, konferans verdi.