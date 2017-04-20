Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEÜ) "Kutlu Doğum Haftası" konulu konferans düzenlendi.



NEÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa, Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfikar Durmuş, idari personel, öğrenciler ve davetliler katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konferans Kuran-ı Kerim tilaveti ile sürdü.



Programın açılış konuşmasını yapan REÜ Rektörü Mazhar Bağlı "Hz. Peygamber hayatı boyunca bunu sürdürüp, yaşantısıyla ortaya koymuş, kendisine inananlar da bu nedenle kendisine daima güvenmiştir. Müslümanların da, Efendimiz yolunda gitmenin birinci şartı olarak diğer insanların hayatında Müslümanca pratikler üzerinden gitmelidir, ki o zaman bunun bir karşılığı olsun." diye konuştu.



İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Durmuş da "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu bir konferans verdi.



İslam dininin, kurtuluş, barış, esenlik ve güven ortamını insanlığa getirmeyi başaran bir din olduğunu belirten Durmuş, "O Peygamber ki, bize doğruluğu, emanete sadık kalmayı, akrabamıza ilgi göstermeyi, komşularımıza iyi davranmayı, insanların haklarına ve hayatlarına saygılı olmayı emretti.



Çirkin davranışları, yalancı şahitliği, yetim malı yemeyi, namuslu kadınlara iftira atmayı yasakladı. Hayatı bütün yönleriyle incelendiği zaman Resul-i Ekrem'in her bakımdan emin olduğu ve müminlerin de bu vasfa sahip olmaları için büyük gayret sarf ettiği görülür." dedi.



Hacıbektaş'da "Kutlu Doğum Haftası"



Hacıbektaş İlçe Müftülüğü Kutlu doğum haftası programı düzenlendi.



Hacıbektaş Veli Kültür Merkezindeki programda İlçe Müftüsü Nuh Arslan, Hz. Muhammed'in (S.A.V) hayatından örnekler vererek, örnek Müslüman olmak için sergilenmesi gereken davranışlar hakkında bilgi verdi.



Etkinlik Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerinden oluşan koronun ilahi dinletisiyle sona erdi.



Konferansa, Hacıbektaş Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu ile vatandaşlar katıldı.