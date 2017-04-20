Akyurt Müftülüğü, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenledi.



Akyurt Kültür Merkezi Necip Fazıl Konferans Salonu'ndaki programa, Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Gürbüz, Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu ve Akyurt Müftüsü Ahmet Sarıtaş ve vatandaşlar katıldı.



Ankara hafızlık yarışması birincisi Yunus Dalkıran Kur'an-ı Kerim, Muhammed Güven de sala okudu.



Sönmezoğlu, "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" başlıklı konuşmasında, "Hz. Muhammed'e peygamberlik verilmeden önceki yaşantısında güvenilir insan olduğu için 'Emin' sıfatı ile hitap edilmiştir. İçinde bulunduğumuz çağda en önemli şey Müslümanların emin kişiler olmasıdır. Güven olgusunu devletin kurumlarının içine yerleştirdiğimizde 15 Temmuz'da olduğu gibi hainlerin gençlerimizi kandırmasına fırsat vermemiş oluruz." diye konuştu.



Belediye Başkanı Ayantaş da Sönmezoğlu'na hediye verdikten sonra yaptığı konuşmada, "Bugün burada iki genç kardeşimiz gönüllerimizi doldurdu. O kadar güzel okudular ki hayran kaldık. Kendilerini eğiten öğretmenlerine, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.