Karakeçili ilçesinde, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla programı düzenlendi.



Karakeçili Müftülüğünce Merkez Camisi'nde düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İl Müftü Yardımcısı Şinasi Öztürk, "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" konulu vaaz verdi.



Öztürk, "İslam dininin mensubu olduğumuzdan dolayı güvendeyiz. Herkes bize güvenebilmeli, birbirimizi menfaat için değil Allah için sevmeliyiz. Selamı aramızda yaymalıyız. Birbirimize huzur, emniyet sunabilmek selamla başlar. Mümin olmak güvenilir olmak demek. Güvenilir müminler olmalıyız. Bizler Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz, güvenilir olmalıyız." diye konuştu.



Hazreti Peygamberin hayatından ve ticaretinden örnekler veren Öztürk, Hazreti Muhammed'in güvenilirliğinden dolayı "el-emin" adını aldığını belirterek, Peygamberi örnek alan insanların birbirine güvenen toplum olmayı nasip etti.



Gül ve dini kitapların hediye edildiği program, etli bulgur pilavı ikramı ile sona erdi.



Programa, Karakeçili Kaymakamı Emrah Uzun, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.