Manavgat ilçesinde Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi.





Manavgat Müftülüğünün düzenlediği etkinlik Atatürk Kültür Merkezi önünden Manavgat Halk Eğitim Merkezi Mehter Takımı yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe, İlçe Müftü Vekili Saffet Sevim, din görevlileri ve öğrenciler katıldı. Yürüyüş boyunca din görevlileri tarafından vatandaşlara gül dağıtıldı.



Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen Kutlu Doğum Haftası programına ise Kaymakam Nazmi Günlü, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Erşan Özden, Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.



Törene katılanlara 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri tarafından gül verildi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Müftü Vekili Saffet Sevim'in konuşmasının ardından etkinlik 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencilerinin ilahiler söylemesi ve ikramlarla sona erdi.