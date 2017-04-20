Sarıkaya ilçesinde Kutlu Doğum Haftası nedeniyle "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans verildi.



Sarızeybek İş ve Kültür Merkezi Şehit Mustafa Kemal Devrilmez Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.



Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Işık, verdiği konferansta, İslam dininin güvenilir insanlara son derece ihtiyaç duyduğunu belirtti.



İslamın öğrenilip kendilerinden sonraki nesillere de aktarılması gerekliliğine dikkati çeken Işık, şöyle konuştu:



"Diyanet İşleri Başkanlığı son zamanlarda dünyada ve yakın coğrafyamızda yaşanan çok güzel bir konuya değinmiş. Hem ülkemiz hem de bütün dünyanın maalesef pek çok zulümle, haksızlıkla, savaşla ve bunun neticesi olaraktan güvensizlikle yoğun olduğu bir atmosfer de dini İslam'ın o güvenine o güvenilir insanına son derece ihtiyacımız var. Allah, bizi Peygamber Efendimizin ahlakı ile mazhar olan kullardan eylesin. Haftamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Salonumuzu da doldurduğunuz için hepinizden Allah razı olsun."



Program sonrasında Kur'an kursları arasında yapılan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.