Yerköy ilçesinde Kutlu Doğum Haftası nedeniyle konferans düzenlendi.



Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya gelişinin yıl dönümü münasebeti ile Yerköy İlçe Müftülüğü tarafından, "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans verildi.



Bilal Şahin Kız Kur'an Kursu Salonu'nda düzenlenen konferansa Yerköy Kaymakamı Nevzat Şengök, Yerköy Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yavuz, Hayırsever İş Adamı Bilal Şahin, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgüt temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan Yerköy İlçe Müftüsü İbrahim Güneş, "Kutlu Doğum Haftası" münasebetiyle çeşitli etkinliklerin yapıldığını belirterek, "Bu sene Peygamberimize (SAV) olan sevgimizi heyecanımızı daha fazla göstermek için yeni bir kararla Yerköy'de diğer sivil toplum kuruluşlarıyla beraber haftanın her gününe bir program sığdırmak suretiyle haftamızı zenginleştirdik." dedi.



Ardından Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Pırlanta konferans verdi.